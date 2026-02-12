O Viapol São José o Goiás na noite desta quinta-feira (12), na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pelo segundo turno da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina. As parciais do jogo foram 25/18, 25/23 e 25/22.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Desta maneira, o time da região, comandado pelo técnico Flávio Tavares, vai a cinco vitórias em 17 jogos, se mantendo em décimo lugar e fora da zona de rebaixamento. Já o Goiás sofre a nona derrota, segue com oito vitórias e está em sexto lugar.