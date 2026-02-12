O Viapol São José o Goiás na noite desta quinta-feira (12), na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pelo segundo turno da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina. As parciais do jogo foram 25/18, 25/23 e 25/22.
Desta maneira, o time da região, comandado pelo técnico Flávio Tavares, vai a cinco vitórias em 17 jogos, se mantendo em décimo lugar e fora da zona de rebaixamento. Já o Goiás sofre a nona derrota, segue com oito vitórias e está em sexto lugar.
No sábado de Carnaval, os joseenses visitam o Cruzeiro, a partir das 18h30, em Contagem (MG). E, no domingo, o Goiás recebe o Guarulhos, a partir das 20h, em Goiânia.
Como foi o jogo
Nesta quinta, o São José fez um primeiro set exemplar, de alto nível e venceu o Goiás sem dificuldade. No período, fez 25 a 18 e abriu 1 a 0 no jogo.
O segundo set foi mais equilibrado e o time goianiense endureceu a partida. Mas, ainda assim, o time da região fechou em 25 a 23 e abriu 2 a 0.
Veio o terceiro set, que era de tudo ou nada para os visitantes. Até por isso, o período foi o mais equilibrado da partida. No entanto, o São José acertou a mão no final e garantiu a importante vitória em casa.