TIRO NA PERNA

AGORA: Polícia caça criminosos que balearam estudante em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
Imagem ilustrativa

Um estudante de 17 anos foi baleado na noite desta terça-feira (10), no bairro Belém, em Taubaté. O ataque ocorreu por volta das 20h30, na rua Antônio José Carneiro de Souza, e foi praticado por dois criminosos que estavam em uma moto vermelha sem placa, segundo registro policial.

A vítima foi atingida na perna esquerda e socorrida por familiares até a UPA Central, onde recebeu atendimento médico. O caso foi registrado na Polícia Civil como lesão corporal (artigo 129 do Código Penal), com autoria desconhecida.

Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso.

Ataque a tiros no bairro Belém

De acordo com o boletim de ocorrência, o pai do adolescente relatou que ouviu os disparos e, em seguida, percebeu o barulho da moto deixando o local em alta velocidade.

A equipe acionada informou que, no ponto onde ocorreram os tiros, não foram localizadas cápsulas de projéteis. A suspeita é de que dois homens (condutor e garupa) participavam da ação criminosa.

Na unidade de saúde, o jovem foi atendido com ferimento por arma de fogo na perna esquerda. O estado de saúde não foi detalhado no registro. A Polícia Civil solicitou exame de corpo de delito, procedimento padrão para formalizar a lesão e subsidiar a investigação.

Investigação em Taubaté: polícia tenta identificar dupla

A Polícia Civil trabalha para identificar os autores do ataque e esclarecer a motivação do crime. A linha inicial de apuração considera a dinâmica descrita no boletim, mas outras hipóteses não são descartadas.

Imagens de câmeras de segurança, relatos de testemunhas e informações sobre a rota de fuga da motocicleta podem ser determinantes para o avanço das investigações. Informações que possam contribuir com a investigação podem ser repassadas anonimamente pelo Disque-Denúncia 181.

