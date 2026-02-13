Um estudante de 17 anos foi baleado na noite desta terça-feira (10), no bairro Belém, em Taubaté. O ataque ocorreu por volta das 20h30, na rua Antônio José Carneiro de Souza, e foi praticado por dois criminosos que estavam em uma moto vermelha sem placa, segundo registro policial.

A vítima foi atingida na perna esquerda e socorrida por familiares até a UPA Central, onde recebeu atendimento médico. O caso foi registrado na Polícia Civil como lesão corporal (artigo 129 do Código Penal), com autoria desconhecida.