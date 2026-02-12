Um homem foi preso pela Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira (12), no Centro de São Sebastião, suspeito de 3stupr@r a namorada do próprio filho, um adolescente que também foi apreendido.
Segundo informações da PM, as equipes foram acionadas via 190 para atender uma ocorrência na UPA Central. No local, a vítima relatou que havia sido agredida pelo namorado e, posteriormente, violentada pelo pai do menor.
Após colherem as informações, os policiais, com apoio de outras viaturas, seguiram até o endereço indicado pela vítima, na região central da cidade. O homem recebeu voz de prisão pelos crimes de lesão corporal (artigo 129 do Código Penal) e estupro (artigo 213 do Código Penal).
O adolescente foi apreendido por ato infracional análogo aos mesmos crimes.
A vítima permaneceu sob atendimento médico para realização dos exames e demais procedimentos necessários.
O homem ficou à disposição da Justiça na Delegacia de Polícia de São Sebastião, enquanto o menor foi encaminhado à Vara da Infância e Juventude. O caso será investigado pela Polícia Civil.