Um homem foi preso pela Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira (12), no Centro de São Sebastião, suspeito de 3stupr@r a namorada do próprio filho, um adolescente que também foi apreendido.

Segundo informações da PM, as equipes foram acionadas via 190 para atender uma ocorrência na UPA Central. No local, a vítima relatou que havia sido agredida pelo namorado e, posteriormente, violentada pelo pai do menor.