Um homem de 40 anos morreu na noite desta quarta-feira (11), após um confronto com policiais da Força Tática, na zona rural de Caçapava, no Vale do Paraíba. Segundo a Polícia Militar, o suspeito teria atirado contra a equipe durante uma perseguição e houve revide.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e confirmou o óbito no local.
O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial e tráfico de drogas. A ocorrência foi nas imediações da rua João Benedito Moreira, na área rural do município.
Como começou a perseguição em Caçapava
De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da Força Tática patrulhavam a Estrada da Germana quando identificaram um Fiat Palio vermelho, com vidros escurecidos, trafegando em alta velocidade.
Os policiais deram sinais sonoros e luminosos para abordagem, mas o motorista não obedeceu e iniciou fuga. Durante o acompanhamento, o condutor teria arremessado um objeto pela janela do veículo.
Já próximo à entrada de uma propriedade rural, o carro perdeu o controle e colidiu contra uma cerca ou porteira.
O suspeito desceu do veículo e correu em direção a uma área de mata. Segundo relato dos policiais, ele teria efetuado disparos contra a equipe, que revidou.
Atendimento do Samu e apreensão de armas
Após o confronto, o homem foi atingido e caiu com sinais vitais, conforme o registro policial. Os agentes realizaram o desarme por segurança e acionaram reforço e resgate.
O Samu prestou atendimento, mas o suspeito não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
As armas e munições envolvidas na ocorrência foram apreendidas e encaminhadas para perícia.
Drogas apreendidas no veículo
Durante a vistoria no carro, os policiais encontraram quatro “tijolos” de maconha, totalizando 2.335 gramas (cerca de 2,3 quilos). Um dos tabletes teria sido recuperado no trajeto por onde o objeto foi lançado pela janela durante a fuga.
O veículo também foi apreendido para continuidade das investigações.
O boletim de ocorrência informa que o enquadramento inicial poderá ser ajustado conforme o avanço das investigações e a conclusão das perícias. O documento também registra que, segundo os policiais, não havia câmeras operacionais disponíveis para todas as equipes na data da ocorrência.
A Polícia Civil segue apurando as circunstâncias do confronto.