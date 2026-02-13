Um homem de 40 anos morreu na noite desta quarta-feira (11), após um confronto com policiais da Força Tática, na zona rural de Caçapava, no Vale do Paraíba. Segundo a Polícia Militar, o suspeito teria atirado contra a equipe durante uma perseguição e houve revide.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e confirmou o óbito no local.