Um homem de 29 anos morreu afogado nesta quarta-feira (11) enquanto passava o dia de folga com a família. Ele chegou a pedir ajuda, mas afundou antes de ser socorrido.

O caso aconteceu na Lagoa da Boca da Barra, em Barra Velha, no Litoral Norte de Santa Catarina. Jean Carlos de Souza, motorista de caminhão e morador de Massaranduba, estava no local com a esposa e a filha de 3 anos.