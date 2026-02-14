Um homem de 29 anos morreu afogado nesta quarta-feira (11) enquanto passava o dia de folga com a família. Ele chegou a pedir ajuda, mas afundou antes de ser socorrido.
O caso aconteceu na Lagoa da Boca da Barra, em Barra Velha, no Litoral Norte de Santa Catarina. Jean Carlos de Souza, motorista de caminhão e morador de Massaranduba, estava no local com a esposa e a filha de 3 anos.
De acordo com relato da companheira, ele caminhou por uma faixa de areia em direção a algumas aves e, ao retornar, começou a nadar. Em determinado momento, ficou em pé com a água na altura da cintura, mas logo demonstrou dificuldade e pediu socorro. Antes que familiares conseguissem alcançá-lo, submergiu.
Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, com apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar, Defesa Civil, pescadores e moradores da região, participaram das buscas. O corpo foi localizado por volta das 17h10, próximo ao ponto onde havia desaparecido.