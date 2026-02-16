Uma adolescente de 13 anos morreu e dois homens ficaram feridos após um ataque a tiros registrado na noite desta terça-feira (10). A jovem foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Os outros dois atingidos permanecem fora de risco.
O crime ocorreu na Rua Professora Maria Vitorino, no bairro Centenário. De acordo com as primeiras informações, Ester Mayara Evaristo da Silva estava sentada na calçada de casa, em uma cadeira de balanço, quando um homem chegou em um veículo e efetuou vários disparos de arma de fogo.
A adolescente foi levada ao Hospital Regional do Agreste, mas morreu após dar entrada na unidade. Wesley Natan, de 17 anos, apontado como namorado da vítima, foi encaminhado inicialmente à UPA da Boa Vista e depois transferido para o HRA. Ele foi atingido por quatro disparos. Já Bruno Nunes, de 29 anos, baleado uma vez, foi socorrido pelo Samu. Apesar da gravidade da ocorrência, ambos estão fora de perigo.
A Polícia Militar isolou a área e iniciou buscas pelo suspeito, que fugiu após os disparos. O caso será investigado pela Polícia Civil.
Durante a perícia, foram encontradas porções de maconha prontas para comercialização. Informações repassadas à polícia indicam que os dois homens feridos possuem antecedentes por tráfico de drogas, e a motivação do crime pode estar relacionada a essa atividade.