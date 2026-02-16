Uma adolescente de 13 anos morreu e dois homens ficaram feridos após um ataque a tiros registrado na noite desta terça-feira (10). A jovem foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Os outros dois atingidos permanecem fora de risco.

O crime ocorreu na Rua Professora Maria Vitorino, no bairro Centenário. De acordo com as primeiras informações, Ester Mayara Evaristo da Silva estava sentada na calçada de casa, em uma cadeira de balanço, quando um homem chegou em um veículo e efetuou vários disparos de arma de fogo.