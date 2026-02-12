Uma influenciadora de gastronomia morreu após consumir um crustáceo venenoso durante a gravação de um vídeo para as redes sociais. Emma Amit, de 51 anos, passou mal logo após ingerir o animal e não resistiu aos efeitos da toxina.

O caso foi registrado na província de Palawan, nas Filipinas. Segundo informações locais, ela preparou e comeu o chamado “caranguejo do diabo” sem saber que a espécie é altamente tóxica.