Uma influenciadora de gastronomia morreu após consumir um crustáceo venenoso durante a gravação de um vídeo para as redes sociais. Emma Amit, de 51 anos, passou mal logo após ingerir o animal e não resistiu aos efeitos da toxina.
O caso foi registrado na província de Palawan, nas Filipinas. Segundo informações locais, ela preparou e comeu o chamado “caranguejo do diabo” sem saber que a espécie é altamente tóxica.
Pouco tempo depois da refeição, Emma apresentou convulsões e escurecimento dos lábios. Ela foi socorrida e levada a um hospital, mas morreu enquanto recebia atendimento médico.
O crustáceo, identificado como Zosimus aeneus, possui neurotoxinas potentes presentes na carne e na carapaça, capazes de provocar intoxicação grave em poucas horas. Restos do animal foram encontrados no lixo da residência, o que contribuiu para a confirmação da causa da morte.
A polícia investiga o caso. A suspeita é de que a influenciadora tenha confundido a espécie venenosa com outra própria para consumo, apesar de viver em região litorânea.