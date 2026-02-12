13 de fevereiro de 2026
INTOXICAÇÃO

Influencer morre após comer 'carangueijo do diabo'

Por Da Redação | Filipinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Emma Amit
Emma Amit

Uma influenciadora de gastronomia morreu após consumir um crustáceo venenoso durante a gravação de um vídeo para as redes sociais. Emma Amit, de 51 anos, passou mal logo após ingerir o animal e não resistiu aos efeitos da toxina.

O caso foi registrado na província de Palawan, nas Filipinas. Segundo informações locais, ela preparou e comeu o chamado “caranguejo do diabo” sem saber que a espécie é altamente tóxica.

Pouco tempo depois da refeição, Emma apresentou convulsões e escurecimento dos lábios. Ela foi socorrida e levada a um hospital, mas morreu enquanto recebia atendimento médico.

O crustáceo, identificado como Zosimus aeneus, possui neurotoxinas potentes presentes na carne e na carapaça, capazes de provocar intoxicação grave em poucas horas. Restos do animal foram encontrados no lixo da residência, o que contribuiu para a confirmação da causa da morte.

A polícia investiga o caso. A suspeita é de que a influenciadora tenha confundido a espécie venenosa com outra própria para consumo, apesar de viver em região litorânea.

