O dentista Matheus Felipe Ribeiro Silveira, de 26 anos, morreu na noite desta quarta-feira (11) após sofrer um infarto fulminante. Ele foi encontrado sem vida no próprio consultório. Equipes do Samu chegaram a realizar manobras de reanimação, mas o óbito foi confirmado no local.

O caso ocorreu em João Pinheiro. O atendimento de emergência foi acionado por volta das 18h35, quando o jovem profissional já estava sem pulso. Apesar das tentativas de reverter o quadro, ele não resistiu.