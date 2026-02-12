O dentista Matheus Felipe Ribeiro Silveira, de 26 anos, morreu na noite desta quarta-feira (11) após sofrer um infarto fulminante. Ele foi encontrado sem vida no próprio consultório. Equipes do Samu chegaram a realizar manobras de reanimação, mas o óbito foi confirmado no local.
O caso ocorreu em João Pinheiro. O atendimento de emergência foi acionado por volta das 18h35, quando o jovem profissional já estava sem pulso. Apesar das tentativas de reverter o quadro, ele não resistiu.
Matheus era conhecido na cidade pela atuação na área odontológica e também por ser filho dos proprietários da empresa HD Cartuchos. A morte causou comoção entre familiares, amigos e pacientes.
O velório terá início às 6h desta quinta-feira (12), na Funerária São João Batista. O sepultamento está marcado para as 16h30, no Cemitério Santa Helena.