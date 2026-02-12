13 de fevereiro de 2026
DUPLA TRAGÉDIA

Homem morre em acidente; irmão vai ao local e morre atropelado

Por Da Redação | Caruaru (PE)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Homem morre em acidente; irmão vai ao local e morre atropelado
Homem morre em acidente; irmão vai ao local e morre atropelado

Dois acidentes de trânsito ocorridos no mesmo dia terminaram com a morte de dois irmãos da mesma família. As ocorrências foram registradas em sequência, após o primeiro acidente mobilizar parentes da vítima.

Os casos aconteceram entre os municípios de Floresta e Ibimirim, no Sertão de Pernambuco. A primeira tragédia foi registrada na tarde de domingo (8), na rodovia PE-360, em Ibimirim. Jaelson Lopes da Silva, de 39 anos, dirigia um Astra quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou às margens da estrada. Ele morreu no local.

Ao ser informado sobre o acidente, o irmão dele, Erivaldo Lopes da Silva, de 52 anos, seguiu de motocicleta em direção ao ponto da ocorrência. Durante o trajeto, acabou sendo atropelado por outro veículo e também não resistiu aos ferimentos.

Os corpos foram levados para Arcoverde e, posteriormente, encaminhados ao IML (Instituto de Medicina Legal) de Caruaru. A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar as circunstâncias dos dois acidentes.

