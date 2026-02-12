Dois acidentes de trânsito ocorridos no mesmo dia terminaram com a morte de dois irmãos da mesma família. As ocorrências foram registradas em sequência, após o primeiro acidente mobilizar parentes da vítima.

Os casos aconteceram entre os municípios de Floresta e Ibimirim, no Sertão de Pernambuco. A primeira tragédia foi registrada na tarde de domingo (8), na rodovia PE-360, em Ibimirim. Jaelson Lopes da Silva, de 39 anos, dirigia um Astra quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou às margens da estrada. Ele morreu no local.