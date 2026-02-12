A Polícia Civil prendeu preventivamente um médico cardiologista investigado pelo crime de importunação sexu@l contra uma paciente em Ubatuba, no Litoral Norte.

A prisão foi cumprida nesta data por equipes da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Ubatuba, vinculada à Delegacia Seccional de Polícia de São Sebastião.