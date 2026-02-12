A Polícia Civil prendeu preventivamente um médico cardiologista investigado pelo crime de importunação sexu@l contra uma paciente em Ubatuba, no Litoral Norte.
A prisão foi cumprida nesta data por equipes da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Ubatuba, vinculada à Delegacia Seccional de Polícia de São Sebastião.
A ordem judicial foi expedida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Ubatuba, com base no artigo 215-A do Código Penal, que trata do crime de importunação sexu@l. Segundo a Polícia Civil, a decisão teve como fundamento a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.
As investigações tiveram início após o registro formal de ocorrência feito por uma paciente, que relatou ter sido vítima de condutas de natureza libidinosa praticadas pelo profissional durante atendimento médico.
No decorrer das apurações, os investigadores reuniram elementos que indicam que o caso não seria isolado. Conforme a polícia, há registros anteriores envolvendo o mesmo médico por fatos semelhantes.
O investigado foi localizado, informado sobre o mandado de prisão e conduzido à unidade policial para os procedimentos legais. Em seguida, foi encaminhado à unidade prisional, onde permanece à disposição da Justiça.
A Polícia Civil informou que as investigações seguem em andamento para o completo esclarecimento dos fatos, inclusive para apurar a eventual existência de outras vítimas.
A instituição reforçou o compromisso com a proteção da dignidade da pessoa humana e destacou que denúncias desse tipo são tratadas com rigor e sigilo.
Eventuais vítimas podem procurar a delegacia mais próxima ou utilizar os canais oficiais da Polícia Civil para formalizar denúncia.