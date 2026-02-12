Uma menina de 6 anos morreu afogada na tarde deste domingo após desaparecer enquanto estava com familiares em um rio. A criança chegou a ser socorrida, mas foi encontrada já sem vida.

O caso aconteceu no rio do povoado Santa Rosa dos Tomaz, na zona rural de Tutóia. De acordo com informações preliminares, por volta das 14h10, Geysebelle, moradora do povoado Seriema, estava no local com parentes quando desapareceu.