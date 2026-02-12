A morte de Yara Monteiro, registrada nesta quarta-feira (11), causou forte comoção entre familiares e amigos. A jovem não resistiu a complicações no período pós-parto, em um desfecho inesperado que gerou manifestações de pesar ao longo do dia.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso ocorreu em Anápolis. Nas redes sociais, mensagens de despedida e homenagens se multiplicaram, refletindo o impacto da notícia entre pessoas próximas.
Amigos relataram surpresa com a perda. Segundo relatos, Yara mantinha contato recente e demonstrava entusiasmo com a nova fase da vida após o nascimento do filho. “Falamos com ela ontem, estava tão animada… não dá para acreditar”, escreveu uma amiga. Outro comentário destacou o sentimento coletivo de luto: “Tão nova, tão linda. Estamos todos de coração partido”.
Yara deixa o marido e dois filhos. O velório teve início às 21h desta quarta-feira, na Igreja Nossa Senhora Aparecida, no bairro Maracanã. As informações sobre o sepultamento serão divulgadas posteriormente pela família.