A morte de Yara Monteiro, registrada nesta quarta-feira (11), causou forte comoção entre familiares e amigos. A jovem não resistiu a complicações no período pós-parto, em um desfecho inesperado que gerou manifestações de pesar ao longo do dia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu em Anápolis. Nas redes sociais, mensagens de despedida e homenagens se multiplicaram, refletindo o impacto da notícia entre pessoas próximas.