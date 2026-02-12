Um homem foi preso em flagrante pela GCM (Guarda Civil Municipal) após invadir e tentar furtar objetos do Teatro Metrópole, um dos principais espaços culturais de Taubaté, localizado na região da Praça Dom Epaminondas, no centro da cidade.
A ocorrência foi registrada por volta das 5h30 da manhã de segunda-feira (9), depois que o CGI (Centro de Gestão Integrada) identificou o disparo do alarme no prédio por meio do sistema de monitoramento eletrônico.
Suspeito foi detido dentro do teatro
Equipes da GCM foram acionadas imediatamente e, ao chegarem ao local, encontraram o homem no interior do teatro. Segundo a corporação, ele tentava subtrair bens e acabou causando danos ao patrimônio público.
Após a abordagem, os guardas realizaram uma vistoria no local, que confirmou avarias na estrutura do prédio. O homem foi conduzido à delegacia e permaneceu à disposição da Justiça.