O treinador Pedro Barão, de 24 anos, morreu nesta quarta-feira vítima de um acidente de trânsito. A morte do jovem profissional causou comoção no meio esportivo e foi lamentada por clubes e instituições ligadas ao futebol de base.

O falecimento foi confirmado pela Associação Desportiva Guarulhos e pelo CFAP, que divulgaram nota de pesar destacando a dedicação do treinador ao esporte. Pedro integrava a comissão técnica da Associação Atlética Flamengo Guarulhos e era reconhecido pelo trabalho voltado à formação de atletas.