LUTO

Morre o técnico Pedro Barão, aos 24 anos, vítima de acidente

Por Da Redação | Guarulho
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Pedro Barão
Pedro Barão

O treinador Pedro Barão, de 24 anos, morreu nesta quarta-feira vítima de um acidente de trânsito. A morte do jovem profissional causou comoção no meio esportivo e foi lamentada por clubes e instituições ligadas ao futebol de base.

O falecimento foi confirmado pela Associação Desportiva Guarulhos e pelo CFAP, que divulgaram nota de pesar destacando a dedicação do treinador ao esporte. Pedro integrava a comissão técnica da Associação Atlética Flamengo Guarulhos e era reconhecido pelo trabalho voltado à formação de atletas.

Em nota, as entidades ressaltaram que o treinador construiu uma trajetória marcada pelo comprometimento com o futebol e pela atuação dentro e fora de campo, contribuindo para o desenvolvimento de jovens jogadores.

Clubes, atletas e membros da comunidade esportiva manifestaram solidariedade à família, amigos e à equipe do Flamengo Guarulhos neste momento de luto.

