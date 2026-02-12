O segundo filho do secretário municipal de Governo, Thales Machado, de 40 anos, morreu nesta quinta-feira (12) após ser baleado dentro de casa. O menino, de 8 anos, estava internado em estado crítico, passou por cirurgia, mas não resistiu. O irmão, de 12 anos, também foi atingido e morreu horas antes. Após os disparos, o secretário tirou a própria vida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu em Itumbiara, no sul de Goiás. A criança mais nova estava na UTI do Hospital Estadual. Já o irmão foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Modesto de Carvalho, mas morreu pouco depois de dar entrada na unidade.