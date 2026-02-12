O segundo filho do secretário municipal de Governo, Thales Machado, de 40 anos, morreu nesta quinta-feira (12) após ser baleado dentro de casa. O menino, de 8 anos, estava internado em estado crítico, passou por cirurgia, mas não resistiu. O irmão, de 12 anos, também foi atingido e morreu horas antes. Após os disparos, o secretário tirou a própria vida.
O caso ocorreu em Itumbiara, no sul de Goiás. A criança mais nova estava na UTI do Hospital Estadual. Já o irmão foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Modesto de Carvalho, mas morreu pouco depois de dar entrada na unidade.
Segundo a Polícia Militar, equipes foram acionadas e isolaram a residência até a chegada da perícia. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos legais.
A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do caso. Antes do crime, o secretário publicou nas redes sociais uma mensagem de despedida na qual mencionava dificuldades pessoais. O conteúdo foi apagado posteriormente.
Thales Machado fazia parte da administração municipal, era pré-candidato a deputado estadual em Goiás e genro do prefeito da cidade.