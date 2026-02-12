Um recém-nascido foi encontrado dentro de uma sacola plástica em um lote vago na quarta-feira (11). A criança estava enrolada em uma toalha, ainda com o cordão umbilical, e foi socorrida após uma moradora ouvir o choro.

O caso ocorreu em Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ao perceber o choro vindo do terreno, uma mulher acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Diante da possível demora no atendimento e preocupada com o estado do bebê, ela decidiu levá-lo por conta própria à Santa Casa de Lagoa Santa.