Um recém-nascido foi encontrado dentro de uma sacola plástica em um lote vago na quarta-feira (11). A criança estava enrolada em uma toalha, ainda com o cordão umbilical, e foi socorrida após uma moradora ouvir o choro.
O caso ocorreu em Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ao perceber o choro vindo do terreno, uma mulher acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Diante da possível demora no atendimento e preocupada com o estado do bebê, ela decidiu levá-lo por conta própria à Santa Casa de Lagoa Santa.
Na unidade de saúde, o recém-nascido apresentava palidez e hipotermia, mas reagia a estímulos e respirava espontaneamente. Com 1,760 quilo e idade gestacional estimada em 34 semanas, o bebê é considerado prematuro. Após os primeiros atendimentos, foi transferido para o Hospital Sofia Feldman, em Belo Horizonte, onde permanece internado na UTI neonatal. Segundo informações médicas, o quadro é estável desde a admissão.
Durante as diligências, a polícia recebeu denúncia anônima que levou os militares até a casa de uma mulher de 29 anos, apontada como mãe da criança. Ela relatou ter dado à luz sozinha, no banheiro da residência, por volta das 4h, após sentir contrações. Disse ainda que não sabia da gravidez e que, ao não perceber sinais de vida no bebê, acreditou que ele estivesse morto. Por isso, o envolveu em uma toalha e o deixou no lote.
Conforme o boletim de ocorrência, a mulher afirmou não ter condições de criar o filho e disse temer a reação da família. Durante a ocorrência, houve revolta por parte de familiares, e a polícia precisou intervir para conter os ânimos.