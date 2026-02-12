Menos de 24 horas após a apreensão de três adolescentes por tráfico de drogas, a Polícia Militar voltou a agir no mesmo ponto e prendeu outros três suspeitos na manhã desta quinta-feira (12), no Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ação foi realizada por policiais do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), com apoio de monitoramento aéreo por drone. Segundo a corporação, as equipes identificaram novamente movimentação típica de venda de entorpecentes no local já alvo de intervenção no dia anterior.