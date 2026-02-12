Menos de 24 horas após a apreensão de três adolescentes por tráfico de drogas, a Polícia Militar voltou a agir no mesmo ponto e prendeu outros três suspeitos na manhã desta quinta-feira (12), no Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A ação foi realizada por policiais do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), com apoio de monitoramento aéreo por drone. Segundo a corporação, as equipes identificaram novamente movimentação típica de venda de entorpecentes no local já alvo de intervenção no dia anterior.
Quando as viaturas se aproximaram, dois indivíduos tentaram fugir pelos telhados das residências vizinhas, mas foram acompanhados e detidos. Com eles, os policiais apreenderam drogas, dinheiro e anotações relacionadas ao tráfico.
Um terceiro suspeito também foi preso. De acordo com a PM, ele atuava como “olheiro do tráfico”, responsável por alertar os demais sobre a aproximação de viaturas policiais e movimentações suspeitas na região.
A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária. Dos três detidos, dois são adolescentes e permaneceram à disposição da Justiça.
Durante a formalização da ocorrência, foi constatado que os dois adolescentes já estavam sendo investigados por possível envolvimento em um homicídio ocorrido no mês passado em Jacareí. Questionados, ambos admitiram participação no crime, segundo a Polícia Militar.
Drone da PM.
O comandante da Polícia Militar na RMVale, coronel Luiz Fernando Alves, destacou a sequência de ações na região e o uso de tecnologia no combate ao crime.
“Parece que o vídeo é repetido, mas por incrível que pareça é uma ação que foi realizada hoje, com novas prisões de traficantes marginais, inclusive com envolvimento em homicídios na nossa região. Nós vamos continuar? Pode ter certeza que a gente vai continuar de forma incansável, combatendo o crime, usando tecnologia, usando o Olho de Águia, os drones, para que a gente leve paz, tranquilidade e segurança à população”, afirmou o comandante.
A Polícia Militar reforçou que o monitoramento aéreo e o uso de tecnologias como drones e o sistema Olho de Águia continuarão sendo empregados para intensificar o combate ao tráfico e reduzir os índices de criminalidade na região.