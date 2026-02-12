O prefeito Dione Araújo sofreu um infarto após ser informado da morte dos dois netos e do genro, em uma tragédia familiar que teve grande repercussão. O caso envolve o secretário municipal de Governo, que matou os próprios filhos e, em seguida, tirou a própria vida.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Os fatos ocorreram em Itumbiara, no sul de Goiás. De acordo com as informações apuradas, Thales Machado atirou contra os dois filhos dentro de casa. Um dos meninos, de 12 anos, morreu após dar entrada no hospital. O outro, de 8 anos, chegou a ser internado em estado gravíssimo, passou por cirurgia, mas não resistiu e morreu na manhã seguinte.
Após os disparos contra as crianças, o secretário se matou. Horas antes do crime, ele teria publicado um vídeo nas redes sociais ao lado dos filhos e deixado uma carta de despedida, posteriormente apagada. No texto, mencionava problemas no casamento e afirmava estar emocionalmente abalado.
Ao receber a notícia da morte dos netos e do envolvimento direto do genro, o prefeito passou mal e precisou de atendimento médico. Ele foi diagnosticado com infarto. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais atualizadas sobre seu estado de saúde.
A Polícia Civil de Goiás investiga o caso para esclarecer as circunstâncias da tragédia, que causou comoção na cidade e repercussão em todo o país.