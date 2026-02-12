O prefeito Dione Araújo sofreu um infarto após ser informado da morte dos dois netos e do genro, em uma tragédia familiar que teve grande repercussão. O caso envolve o secretário municipal de Governo, que matou os próprios filhos e, em seguida, tirou a própria vida.

Os fatos ocorreram em Itumbiara, no sul de Goiás. De acordo com as informações apuradas, Thales Machado atirou contra os dois filhos dentro de casa. Um dos meninos, de 12 anos, morreu após dar entrada no hospital. O outro, de 8 anos, chegou a ser internado em estado gravíssimo, passou por cirurgia, mas não resistiu e morreu na manhã seguinte.