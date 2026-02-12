13 de fevereiro de 2026
LUTO

Aos 40 anos, Thiago Hazev morre deixando esposa e filha de 4 anos

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Redes sociais
Thiago Hazev
Thiago Hazev

Thiago Hazev morreu em Jacareí, aos 40 anos, nesta última quinta-feira (11). Ele foi sepultado nesta quinta-feira (12), no Cemitério Jardim da Paz, no centro da cidade.

Muito jovem, Thiago deixa esposa e uma filha de 4 anos, que certamente irá sentir a falta do pai. De todo o modo, ele deixará boas lembranças e lições de vida para os familiares.

Thiago era dono da Autoescola Alternativa e, com isso, também era muito conhecido na cidade. A causa da morte não foi informada pelos familiares.

