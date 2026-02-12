Thiago Hazev morreu em Jacareí, aos 40 anos, nesta última quinta-feira (11). Ele foi sepultado nesta quinta-feira (12), no Cemitério Jardim da Paz, no centro da cidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Muito jovem, Thiago deixa esposa e uma filha de 4 anos, que certamente irá sentir a falta do pai. De todo o modo, ele deixará boas lembranças e lições de vida para os familiares.
Thiago era dono da Autoescola Alternativa e, com isso, também era muito conhecido na cidade. A causa da morte não foi informada pelos familiares.