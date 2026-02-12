Um menino de 12 anos foi encontrado morto na noite desta quarta-feira (11), às margens de uma rodovia. A suspeita é de que ele tenha sido vítima de atropelamento. No local, peritos recolheram um retrovisor automotivo que pode estar relacionado ao caso.

O corpo de Joaquim Damiani dos Santos foi localizado às margens da BR-468, em Palmeira das Missões, no noroeste do Rio Grande do Sul.