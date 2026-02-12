13 de fevereiro de 2026
TRAGÉDIA

Joaquim, 12 anos, é achado morto na beira da estrada

Por Da Redação | Palmeira das Missões (RS)
| Tempo de leitura: 1 min
Joaquim Damiani dos Santos
Joaquim Damiani dos Santos

Um menino de 12 anos foi encontrado morto na noite desta quarta-feira (11), às margens de uma rodovia. A suspeita é de que ele tenha sido vítima de atropelamento. No local, peritos recolheram um retrovisor automotivo que pode estar relacionado ao caso.

O corpo de Joaquim Damiani dos Santos foi localizado às margens da BR-468, em Palmeira das Missões, no noroeste do Rio Grande do Sul.

Durante a perícia, foi encontrado um retrovisor possivelmente pertencente a um veículo Volkswagen. A peça pode auxiliar na identificação do automóvel envolvido no ocorrido. As circunstâncias da morte serão apuradas pelas autoridades competentes.

