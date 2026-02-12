A morte de Guilherme Leal, aos 27 anos, gerou grande comoção entre familiares e amigos. O jovem faleceu nesta quarta-feira (12), conforme informado em publicação de despedida nas redes sociais.
Na imagem compartilhada, familiares destacaram a data de nascimento, 10 de dezembro de 1998, e a data de falecimento, 12 de fevereiro de 2026, acompanhadas de uma mensagem de fé e esperança.
“Recordaremos sua vida com carinho, compartilhando histórias e encontrando consolo na união. A vida ensinou que nada é pra sempre, mas o que é verdadeiro permanece em cada lembrança, em cada risada, em cada momento vivido intensamente”, diz o texto publicado.
Diversas mensagens de despedida reforçam o carinho e a admiração pelo jovem.
“Uma notícia que mexeu com meu dia. Que Deus conforte o pai e a irmã do Gui, rapaz de ouro. Foi uma honra conhecê-lo”, escreveu um amigo.
Familiares também expressaram a dor da perda e a fé em Deus como forma de conforto. “Gui guerreiro, descanse em paz, lutou bravamente”, publicou uma conhecida.
Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a causa da morte.