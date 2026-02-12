A morte de Guilherme Leal, aos 27 anos, gerou grande comoção entre familiares e amigos. O jovem faleceu nesta quarta-feira (12), conforme informado em publicação de despedida nas redes sociais.

Na imagem compartilhada, familiares destacaram a data de nascimento, 10 de dezembro de 1998, e a data de falecimento, 12 de fevereiro de 2026, acompanhadas de uma mensagem de fé e esperança.