Um acidente envolvendo uma Kombi e uma motocicleta foi registrado na Avenida Andrômeda, no bairro Jardim Satélite, em São José dos Campos. De acordo com as primeiras informações, houve colisão entre os veículos e o motociclista ficou caído no asfalto, aguardando atendimento médico.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ainda não haviam chegado ao local.