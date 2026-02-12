13 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRÂNSITO

Acidente entre Kombi e moto deixa motociclista ferido em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Acidente foi registrado na Andrômeda
Acidente foi registrado na Andrômeda

Um acidente envolvendo uma Kombi e uma motocicleta foi registrado na Avenida Andrômeda, no bairro Jardim Satélite, em São José dos Campos. De acordo com as primeiras informações, houve colisão entre os veículos e o motociclista ficou caído no asfalto, aguardando atendimento médico.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ainda não haviam chegado ao local.

O trânsito apresentou lentidão.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários