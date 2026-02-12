13 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FOGO

Incêndio atinge residência no Jardim Imperial, em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Incêndio atingiu imóvel na zona sul
Incêndio atingiu imóvel na zona sul

Um incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros na tarde desta quinta-feira (12) no bairro Jardim Imperial, na zona sul de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a corporação, a equipe foi acionada por volta das 13h30 para atender a ocorrência na rua José Roberto Ferrari. Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que o fogo já havia tomado toda a residência, que possui cerca de 70 metros quadrados.

As chamas foram controladas e totalmente extintas pelas equipes. Após o trabalho de rescaldo, o imóvel foi deixado sob responsabilidade do proprietário.

A Defesa Civil também esteve no local para avaliação da estrutura.

Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido. Até o momento, não há informações sobre o que teria provocado o incêndio.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários