Um incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros na tarde desta quinta-feira (12) no bairro Jardim Imperial, na zona sul de São José dos Campos.

De acordo com a corporação, a equipe foi acionada por volta das 13h30 para atender a ocorrência na rua José Roberto Ferrari. Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que o fogo já havia tomado toda a residência, que possui cerca de 70 metros quadrados.