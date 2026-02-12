Um incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros na tarde desta quinta-feira (12) no bairro Jardim Imperial, na zona sul de São José dos Campos.
De acordo com a corporação, a equipe foi acionada por volta das 13h30 para atender a ocorrência na rua José Roberto Ferrari. Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que o fogo já havia tomado toda a residência, que possui cerca de 70 metros quadrados.
As chamas foram controladas e totalmente extintas pelas equipes. Após o trabalho de rescaldo, o imóvel foi deixado sob responsabilidade do proprietário.
A Defesa Civil também esteve no local para avaliação da estrutura.
Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido. Até o momento, não há informações sobre o que teria provocado o incêndio.