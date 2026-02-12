O DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial), em São José dos Campos, está com inscrições abertas para processos seletivos de bolsistas com valores que podem chegar a R$ 7.000 por mês. As oportunidades são voltadas a áreas estratégicas do setor aeroespacial brasileiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As vagas contemplam candidatos de nível médio e superior e integram iniciativas ligadas à inovação, tecnologia, propriedade intelectual e gestão do conhecimento. As exigências de formação e experiência variam conforme a bolsa e estão detalhadas no edital oficial.

Bolsas de R$ 4.000 para nível médio