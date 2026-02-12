Após mais de dois anos de paralisação, a Prefeitura de São José dos Campos abriu uma licitação para definir a empresa que ficará responsável pela conclusão da obra da Efeti (Escola de Formação em Tempo Integral) do bairro Bosque dos Ipês.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A abertura dos envelopes com as propostas das empresas interessadas está marcada para o dia 5 de março. O valor máximo previsto no edital é de R$ 17,3 milhões.