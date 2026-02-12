A chefe da tesouraria da Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal, no Vale do Paraíba, foi presa preventivamente nesta quinta-feira (12), suspeita de desviar cerca de R$ 6 milhões dos cofres públicos para realizar apostas on-line.

A investigação é conduzida pela Polícia Civil e apura o crime de peculato (quando um servidor público se apropria ou desvia dinheiro público em razão do cargo).