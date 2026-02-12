Uma troca de provocações nas redes sociais envolvendo um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e um policial civil chamou a atenção em São José dos Campos.
Segundo o relato feito pelo próprio policial, Alexandre Pereira, conhecido como Alexandre da Homicídios, um "influencer do tráfico" publicou imagens ostentando entorpecentes e fez comentários direcionados a ele, chamando-o de "fraco". A resposta veio também de forma pública.
“Fica tranquilo… a visita não precisa ser marcada por direct. Eu e minha equipe costumamos aparecer pessoalmente”, escreveu o policial, em tom de recado, em mensagem postada no Instagram.
A publicação rapidamente ganhou repercussão e passou a ser compartilhada em grupos de mensagens e perfis da cidade.
"Esse [suspeito] arrumou para cabeça", postou uma seguidora. "Esse acordou hoje e pensou: 'minha vida tá muito tranquila , vou arrumar um problema pra minha vida'", brincou outro.
Além da resposta, o policial reforçou a importância da colaboração da população no combate ao tráfico de drogas em São José.
"Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque Denúncia 181 ou pelo WhatsApp (12) 99709-6427. As informações são encaminhadas às equipes de investigação", postou o agente.