O secretário de Governo do município de Itumbiara (GO), Thales Machado, matou o filho mais velho, de 12 anos, atirou no caçula, de 8 anos, e depois tirou a própria vida nesta quinta-feira (12/2).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Nas redes sociais, na noite desta última quarta-feira (11), ele postou que cometeu o crime após descobrir que estava sendo traído pela esposa.