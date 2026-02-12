12 de fevereiro de 2026
TRAGÉDIA

Se dizendo traído, secretário mata filho e tira a própria vida

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

O secretário de Governo do município de Itumbiara (GO), Thales Machado, matou o filho mais velho, de 12 anos, atirou no caçula, de 8 anos, e depois tirou a própria vida nesta quinta-feira (12/2).

Nas redes sociais, na noite desta última quarta-feira (11), ele postou que cometeu o crime após descobrir que estava sendo traído pela esposa.

No post, ele se declarou aos filhos, a quem chamou de “anjinhos”. “Que Deus abençoe sempre meus filhos. Papai ama muito”, postou o secretário.

Thales Machado era genro do prefeito Dione Araújo (UB), que passou mal ao saber da morte dos netos.

