A Prefeitura de São José dos Campos afirmou que está trabalhando para fechar a cratera aberta na rua Felisbina de Souza Machado, no Jardim Imperial, utilizando pedra rachão.

O uso desse material oferece sustentação e vai conter o avanço da erosão, impedindo que o buraco aumente e coloque em risco os imóveis no entorno.

Obra e recursos