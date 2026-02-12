A Prefeitura de São José dos Campos afirmou que está trabalhando para fechar a cratera aberta na rua Felisbina de Souza Machado, no Jardim Imperial, utilizando pedra rachão.
O uso desse material oferece sustentação e vai conter o avanço da erosão, impedindo que o buraco aumente e coloque em risco os imóveis no entorno.
Obra e recursos
A pedra rachão é ideal para fundações devido à sua alta resistência e durabilidade. A previsão de utilizar 2 mil metros cúbicos de pedra e concluir esta fase em 10 dias, caso não ocorram chuvas intensas.
No momento, o foco é a estabilização da área ao lado da Praça Antônio Moreira Vita, seguindo para o cruzamento com a rua Roberto Baranov.
Paralelamente ao preenchimento,estão em andamento os trabalhos de topografia e inspeção robótica, além de vistorias cautelares nas residências próximas para identificar a situação estrutural de cada imóvel.
Fases
O planejamento técnico para a recuperação total da via ocorrerá em três etapas, que incluem:
- contenção das erosões com sondagem do solo,
- preenchimento de vazios internos gerados pela deterioração dos antigos tubos metálicos,
- execução de uma nova galeria de águas pluviais.
Auxílio e prevenção
Como medida preventiva, 34 apartamentos e 4 casas estão interditados e os moradores permanecem acolhidos em residências de familiares ou amigos.
A Defesa Civil e a Guarda Civil Municipal estão em plantão permanente na área para garantir a segurança da população.
Equipes de apoio social disponibilizam cestas básicas e colchões.