12 de fevereiro de 2026
SÃO JOSÉ

Prefeitura usa 2.000 m³ de pedra para conter cratera do Imperial

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Cláudio Vieira/PMSJC
2 mil m³ de pedra rachão serão usados no fechamento da cratera aberta na via
A Prefeitura de São José dos Campos afirmou que está trabalhando para fechar a cratera aberta na rua Felisbina de Souza Machado, no Jardim Imperial, utilizando pedra rachão.

O uso desse material oferece sustentação e vai conter o avanço da erosão, impedindo que o buraco aumente e coloque em risco os imóveis no entorno.

Obra e recursos

A pedra rachão é ideal para fundações devido à sua alta resistência e durabilidade. A previsão de utilizar 2 mil metros cúbicos de pedra e concluir esta fase em 10 dias, caso não ocorram chuvas intensas.

No momento, o foco é a estabilização da área ao lado da Praça Antônio Moreira Vita, seguindo para o cruzamento com a rua Roberto Baranov.

Paralelamente ao preenchimento,estão em andamento os trabalhos de topografia e inspeção robótica, além de vistorias cautelares nas residências próximas para identificar a situação estrutural de cada imóvel.

Fases

O planejamento técnico para a recuperação total da via ocorrerá em três etapas, que incluem:

  • contenção das erosões com sondagem do solo,
  • preenchimento de vazios internos gerados pela deterioração dos antigos tubos metálicos,
  • execução de uma nova galeria de águas pluviais.  

Auxílio e prevenção

Como medida preventiva, 34 apartamentos e 4 casas estão interditados e os moradores permanecem acolhidos em residências de familiares ou amigos.

A Defesa Civil e a Guarda Civil Municipal estão em plantão permanente na área para garantir a segurança da população.

Equipes de apoio social disponibilizam cestas básicas e colchões.

