Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que William Lopes Alves Meira, de 26 anos, foi atingido com uma facada no pescoço, na região central de São José dos Campos. O crime aconteceu na madrugada de 26 de janeiro e é investigado como homicídio pela Polícia Civil.

Um professor de dança, de 40 anos, foi preso temporariamente nesta quarta-feira (11), no bairro Torrão de Ouro. Segundo a polícia, ele confessou ter desferido o golpe, mas afirmou em depoimento que agiu em legítima defesa ao tentar intervir em uma discussão.

Crime aconteceu no centro de São José