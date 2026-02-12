Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que William Lopes Alves Meira, de 26 anos, foi atingido com uma facada no pescoço, na região central de São José dos Campos. O crime aconteceu na madrugada de 26 de janeiro e é investigado como homicídio pela Polícia Civil.
Um professor de dança, de 40 anos, foi preso temporariamente nesta quarta-feira (11), no bairro Torrão de Ouro. Segundo a polícia, ele confessou ter desferido o golpe, mas afirmou em depoimento que agiu em legítima defesa ao tentar intervir em uma discussão.
Crime aconteceu no centro de São José
De acordo com o boletim de ocorrência, o ataque foi registrado às 0h27, na rua Francisco Paes, na região central da cidade.
A Polícia Militar foi acionada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) após denúncia de agressão. No local, os policiais encontraram William caído, inconsciente, com um ferimento profundo no lado direito do pescoço e intenso sangramento.
Um dos PMs realizou compressão no ferimento até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que encaminhou a vítima ao Hospital Municipal da Vila Industrial. O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois.
Inicialmente sem identificação formal, a vítima foi posteriormente reconhecida como William Lopes Alves Meira, de 26 anos.
Suspeito foi preso e alega legítima defesa
O suspeito, identificado pelas iniciais V.A.C., foi localizado e preso temporariamente. Segundo a Polícia Civil, ele possui antecedentes por violência doméstica, ameaça, roubo e furto.
Em depoimento, o professor afirmou que teria presenciado uma discussão entre William e uma mulher que atuaria como garota de programa. De acordo com sua versão, ele interveio para defendê-la e acabou desferindo a facada.
A Polícia Civil informou que a alegação de legítima defesa será analisada no decorrer da investigação, que busca esclarecer a dinâmica completa do ocorrido.
Investigação aponta dificuldades no início
No dia do crime, um homem que acionou a polícia e se apresentou como amigo da vítima afirmou não saber quem teria cometido o ataque. Durante as buscas realizadas nas proximidades, ele deixou o local sem prestar novos esclarecimentos.
A ocorrência foi registrada como homicídio consumado (artigo 121 do Código Penal).
Não houve perícia técnica no local, pois a área não estava preservada quando as equipes chegaram. A investigação segue em andamento.