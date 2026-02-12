A zona leste de São José dos Campos vai ganhar um novo centro de compras em 2026. O Serramar Mall, empreendimento no conceito “open mall” (shopping a céu aberto), será instalado no bairro Vila Industrial e promete reunir lojas, serviços, alimentação e lazer em um único espaço.
O projeto prevê mais de 11 mil metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL) e aposta em um modelo integrado à rotina dos moradores da região, com foco em praticidade, acessibilidade e conveniência. A inauguração está prevista para 2026.
Conceito de open mall em São José dos Campos
O Serramar Mall seguirá o formato de shopping com circulação externa e acesso direto às lojas, modelo que tem crescido em diversas cidades brasileiras por oferecer praticidade e contato ao ar livre.
A proposta é oferecer um mix comercial voltado ao dia a dia da população, reunindo:
- Comércio varejista;
- Serviços;
- Restaurantes e alimentação;
- Espaços de lazer e entretenimento;
Segundo os responsáveis pelo empreendimento, a ideia é criar um ambiente moderno e funcional, atendendo tanto consumidores quanto empreendedores interessados em investir na cidade.
Assaí Atacadista confirma nova unidade em SJC
Entre as operações já confirmadas está uma unidade do Assaí Atacadista, que será a terceira da rede em São José dos Campos. A loja está em obras e já iniciou o processo de contratação de funcionários.
As vagas abertas incluem cargos como:
- Auxiliar de RH;
- Chefe administrativo;
- Chefe de seção;
- Açougueiro;
- Empacotador;
- Também há oportunidades destinadas a pessoas com deficiência (PCDs);
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial de recrutamento do Assaí, na plataforma Gupy (CLIQUE AQUI).
Novo shopping deve impulsionar economia da zona leste
A implantação do Serramar Mall ocorre em um momento de expansão imobiliária e comercial na zona leste de São José dos Campos, que reúne bairros como Vila Industrial, Vista Verde e Motorama.
Com a confirmação do Assaí e a previsão de novas lojas e serviços, a expectativa é de geração de empregos diretos e indiretos, além da ampliação da oferta de comércio e serviços para os moradores da região.