12 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VILA INDUSTRIAL

Zona leste de São José ganha shopping a céu aberto em 2026; VEJA

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

A zona leste de São José dos Campos vai ganhar um novo centro de compras em 2026. O Serramar Mall, empreendimento no conceito “open mall” (shopping a céu aberto), será instalado no bairro Vila Industrial e promete reunir lojas, serviços, alimentação e lazer em um único espaço.

O projeto prevê mais de 11 mil metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL) e aposta em um modelo integrado à rotina dos moradores da região, com foco em praticidade, acessibilidade e conveniência. A inauguração está prevista para 2026.

Conceito de open mall em São José dos Campos

O Serramar Mall seguirá o formato de shopping com circulação externa e acesso direto às lojas, modelo que tem crescido em diversas cidades brasileiras por oferecer praticidade e contato ao ar livre.

A proposta é oferecer um mix comercial voltado ao dia a dia da população, reunindo:

  • Comércio varejista;
  • Serviços;
  • Restaurantes e alimentação;
  • Espaços de lazer e entretenimento;

Segundo os responsáveis pelo empreendimento, a ideia é criar um ambiente moderno e funcional, atendendo tanto consumidores quanto empreendedores interessados em investir na cidade.

Assaí Atacadista confirma nova unidade em SJC

Entre as operações já confirmadas está uma unidade do Assaí Atacadista, que será a terceira da rede em São José dos Campos. A loja está em obras e já iniciou o processo de contratação de funcionários.

As vagas abertas incluem cargos como:

  • Auxiliar de RH;
  • Chefe administrativo;
  • Chefe de seção;
  • Açougueiro;
  • Empacotador;
  • Também há oportunidades destinadas a pessoas com deficiência (PCDs);

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial de recrutamento do Assaí, na plataforma Gupy (CLIQUE AQUI).

Novo shopping deve impulsionar economia da zona leste

A implantação do Serramar Mall ocorre em um momento de expansão imobiliária e comercial na zona leste de São José dos Campos, que reúne bairros como Vila Industrial, Vista Verde e Motorama.

Com a confirmação do Assaí e a previsão de novas lojas e serviços, a expectativa é de geração de empregos diretos e indiretos, além da ampliação da oferta de comércio e serviços para os moradores da região.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários