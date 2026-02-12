A zona leste de São José dos Campos vai ganhar um novo centro de compras em 2026. O Serramar Mall, empreendimento no conceito “open mall” (shopping a céu aberto), será instalado no bairro Vila Industrial e promete reunir lojas, serviços, alimentação e lazer em um único espaço.

O projeto prevê mais de 11 mil metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL) e aposta em um modelo integrado à rotina dos moradores da região, com foco em praticidade, acessibilidade e conveniência. A inauguração está prevista para 2026.

Conceito de open mall em São José dos Campos

O Serramar Mall seguirá o formato de shopping com circulação externa e acesso direto às lojas, modelo que tem crescido em diversas cidades brasileiras por oferecer praticidade e contato ao ar livre.