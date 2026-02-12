O HM (Hospital Municipal) de São José dos Campos formou, na manhã desta quinta-feira (12), 43 novos médicos especialistas pelo Programa de Residência Médica da unidade. A cerimônia foi realizada no Cefe (Centro de Formação de Educadores), em Santana, e reuniu autoridades municipais e representantes da área da saúde.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os profissionais integram a 24ª turma do programa. Do total de formandos, 26 são vinculados diretamente ao hospital e os demais à Universidade Anhembi Morumbi, parceira da instituição na formação médica.