O HM (Hospital Municipal) de São José dos Campos formou, na manhã desta quinta-feira (12), 43 novos médicos especialistas pelo Programa de Residência Médica da unidade. A cerimônia foi realizada no Cefe (Centro de Formação de Educadores), em Santana, e reuniu autoridades municipais e representantes da área da saúde.
Os profissionais integram a 24ª turma do programa. Do total de formandos, 26 são vinculados diretamente ao hospital e os demais à Universidade Anhembi Morumbi, parceira da instituição na formação médica.
"Isso demonstra que o nosso hospital [HM], além do papel dele, como um hospital, um pronto-socorro, uma referência na região, no estado de São Paulo, o quinto maior hospital em procedimentos, é também um hospital de formação", afirmou a OVALE o prefeito de São José, Anderson Farias.
A residência médica é considerada uma das etapas mais exigentes da carreira. Segundo o diretor técnico do hospital, o médico Carlos Maganha, o processo começa com uma prova seletiva e envolve treinamento intensivo em campo. “O médico passa por uma prova, entra no programa e realiza o treinamento prático no hospital, que é o campo das diversas especialidades. Após cerca de três anos, ele se torna especialista na área escolhida”, explicou.
Para o secretário de Saúde de São José, George Zenha, o hospital reforça o papel estratégico do município como referência regional. “O hospital municipal tem forte característica de urgência e emergência e é uma unidade resolutiva”, afirmou.
A partir de 1º de março, o hospital passará a oferecer uma nova especialidade, ampliando para 12 o número de áreas contempladas pelo programa.
De acordo com o coordenador Afonso Guedes, coordenador da comissão de residência medica, a formação é estruturada como treinamento em serviço, com supervisão permanente. “Os residentes são acompanhados por médicos preceptores do corpo clínico em todas as atividades. Eles têm prática assistencial, formação teórica e seguem um cronograma de aulas específicas da especialidade”, afirmou. O desempenho é avaliado trimestralmente.
Entre os formandos, o médico Yuri Tanaka destacou a qualidade do programa de cirurgia geral. “É um programa muito completo. Temos sólida formação acadêmica, com aulas teóricas, e também grande volume de cirurgias, o que amplia muito a experiência prática", afirmou.