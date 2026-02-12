O São José Basketball visita o Flamengo na noite desta sexta-feira (13), a partir das 20h, no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, pelo segundo turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).
Depois de passar sufoco para vencer o lanterna Vasco por 74 a 72 nesta última quinta (11), também no Rio, os joseenses agora terão pela frente um dos favoritos ao título nacional.
No momento, o time da região, sob comando do técnico Chris Ahmed, está em sétimo lugar na classificação, onde tem 65,4% de aproveitamento, com 17 vitórias e nove derrotas em 26 jogos já disputados.
Mas, o Flamengo está em segundo, com 83,3% e tem 20 vitórias, com apenas derrotas em 24 jogos disputados. Recentemente, no dia 24 de janeiro, o São José já encarou o Rubro Negro no mesmo lugar, pelas quartas de final da Copa Super 8.
Na oportunidade, o clube carioca venceu os joseenses, mas com um placar apertado de 78 a 74. E isso faz com que o time da região tenha um pouco mais de esperança, já que no confronto anterior conseguiu uma atuação de igual para igual.
Além disso, o São José precisa somar pontos para se manter em sétimo lugar na classificação, já que tem o Paulistano na cola. E tem chances de, ainda, passar o Corinthians, atual sexto colocado.