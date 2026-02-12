O São José Basketball visita o Flamengo na noite desta sexta-feira (13), a partir das 20h, no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, pelo segundo turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Depois de passar sufoco para vencer o lanterna Vasco por 74 a 72 nesta última quinta (11), também no Rio, os joseenses agora terão pela frente um dos favoritos ao título nacional.