VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mulher é agredida e mantida em cárcere em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensões na casa do agressor em Caraguatatuba
Apreensões na casa do agressor em Caraguatatuba

Policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) atenderam uma ocorrência de violência doméstica em Caraguatatuba.

A ação, na última quarta-feira (11), teve início após um chamado registrado por uma amiga da vítima pelo 190 e culminou na prisão do agressor e na apreensão de armas.

Ocorrência

Em diligência à residência na rua Sebastião Souza Santos, nº 136, bairro Jaraguazinho, os policiais localizaram a vítima trancada em um dos quartos com os filhos.

Ela relatou ter sido agredida com empurrões pelo companheiro, que a manteve em cárcere dentro do imóvel.

Apreensão de armas

A vítima informou que havia armas de fogo no interior do imóvel.

Na busca domiciliar autorizada, foram localizadas três espingardas, sendo uma com numeração suprimida, além de munições intactas, cartuchos deflagrados e acessórios.

O armamento, considerado de uso restrito, foi apreendido.

Prisão

Para não ser preso, o agressor trancou-se na residência e tentou impedir a ação policial.

Com autorização da vítima, os policiais romperam o cadeado do portão para ingressar no imóvel e detiveram o autor, que foi algemado diante do receio de fuga e para garantir a segurança de todos.

Diante dos fatos, o criminoso foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso pelos crimes de violência doméstica, lesão corporal e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

O agressor permaneceu à disposição da Justiça.

