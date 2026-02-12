Policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) atenderam uma ocorrência de violência doméstica em Caraguatatuba.

A ação, na última quarta-feira (11), teve início após um chamado registrado por uma amiga da vítima pelo 190 e culminou na prisão do agressor e na apreensão de armas.

Ocorrência