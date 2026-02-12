12 de fevereiro de 2026
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

PM prende foragido que descumpriu medida protetiva em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Em Jacareí, um homem procurado pela Justiça por descumprir medida protetiva foi localizado e preso por policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

A prisão aconteceu na quarta-feira (11), quando o homem foi abordado em atitude suspeita e, em consulta aos sistemas, constatou-se um mandado de prisão em aberto pelo crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), que trata do descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Ele foi encaminhado ao plantão policial e permaneceu preso, à disposição da Justiça.

