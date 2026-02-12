Um homem procurado pela Justiça pelo crime de ameaça foi preso em Jacareí durante patrulhamento da equipe de Força Tática do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

O suspeito foi abordado no bairro Parque Santo Antônio e em consulta aos sistemas, constatou-se que ele era condenado pelo crime de ameaça, previsto no Art. 147 do Código Penal.

