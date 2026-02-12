12 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PENA A CUMPRIR

Foragido condenado por ameaça é preso pela polícia em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem procurado pela Justiça pelo crime de ameaça foi preso em Jacareí durante patrulhamento da equipe de Força Tática do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

O suspeito foi abordado no bairro Parque Santo Antônio e em consulta aos sistemas, constatou-se que ele era condenado pelo crime de ameaça, previsto no Art. 147 do Código Penal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ele foi preso e permanece à disposição da Justiça para cumprimento da pena.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários