É um dado oficial: o número de homicídios dolosos registrados em São José dos Campos teve queda de 87,4% desde 2001, quando teve início a série histórica da SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo. Traduzindo: o número de homicídios era oito vezes maior em São José no início do século.

Em 2025, foram 29 ocorrências registradas, contra 231 casos em 2001.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp