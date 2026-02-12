É um dado oficial: o número de homicídios dolosos registrados em São José dos Campos teve queda de 87,4% desde 2001, quando teve início a série histórica da SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo. Traduzindo: o número de homicídios era oito vezes maior em São José no início do século.
Em 2025, foram 29 ocorrências registradas, contra 231 casos em 2001.
De acordo com o governo do Estado, 2024 e 2025 são os dois anos com o menor número de homicídios em toda a série histórica de São José.
Em 2001, quando teve início a estatística, o município registrou 231 ocorrências de homicídio doloso, contra 29 em 2025 -- são 202 casos a menos. Nos anos de 2002, 2003 e 2004, São José manteve o patamar acima de 100 casos por ano: foram, respectivamente, 186 (2002), 175 (2003) e 139 (2004). Em seguida, o município deu início a um processo de redução consistente no número de homicídios (veja quadro abaixo).
O patamar mais elevado nos 10 últimos anos foi registrado em 2016, quando São José contabilizou 74 ocorrências de homicídio -- número 60,8% superior ao registrado em 2025.
"Em São José dos Campos, a gente vê esses dados comparados de 2001 a 2025, como você bem citou. Mas se você pegar de 2017 para cá, a queda é muito maior. Tem um trabalho que é feito, não tenha dúvida disso, que foi feito ao longo de todos esses anos", afirmou o prefeito de São José, Anderson Farias (PSD), em entrevista ao OVALE Cast, o podcast de OVALE. "O resultado é esse, uma cidade mais segura, isso melhora e impacta diretamente também na qualidade de vida das pessoas", complementou.
TAXA DE HOMICÍDIO.
São José tem taxa de 4,16 homicídios por 100 mil habitantes -- no início da série histórica, em 2001, eram 42,15 homicídios por 100 mil habitantes. Em 2016, eram 10,88. Em 2025, o município registrou a menor taxa de homicídios de sua história.
Referência em monitoramento eletrônico e na integração das forças de segurança, por meio do programa São José Unida, a cidade tem um índice de esclarecimentos de aproximadamente 80% dos homicídios.
“Foram mais de 1.800 pessoas presas nesses últimos quatro anos só com reconhecimento e alerta do sistema. Fora aqueles que são presos pela própria identificação da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Municipal. Hoje nós temos 32 câmeras com reconhecimento facial na cidade e vamos para 280 câmeras com reconhecimento facial”, afirmou Anderson.
"São José dos Campos é um case de sucesso, é uma cidade que puxa, não só a nossa região, mas o estado, o país. Mostrando que boas ações promovidas pela prefeitura facilitam a ação da segurança pública da Polícia Militar", afirmou o comandante da PM na RMVale, coronel Luiz Fernando Alves, em entrevista ao OVALE Cast.
"É preciso estar sempre monitorando, esclarecendo e prendendo rápido", afirmou o delegado Neimar Camargo Mendes, que responde pela Delegacia de Homicídios.
PATRIMÔNIO.
O número de roubos registrados em 2025, em São José, é o menor da série histórica (foram 615). Comparando com 2001, a queda é de 79,04% (de 2.935 para 615 ocorrências).
Nos 10 últimos anos, de 2016 a 2025, a queda é ainda maior: 85,5% (de 4.254 para 615 casos), de acordo com a SSP. O número de veículos furtados também é o menor da série histórica, de acordo com a SSP.
Em 2025, foram 825 veículos furtados ou roubados — em 2001, eram 3.112, o que representa queda de 73,5% no período. Nos 10 últimos anos, entre 2016 e 2025, a redução foi de 74,3% (de 3.219 para 825 casos).
FURTOS.
O crime de furto, no entanto, segue em sentido oposto. Em 2025, foram 5.345 casos registrados em São José, índice 16% maior do que no início da série histórica (em 2001, foram 4.606 casos). Na comparação dos 10 últimos anos, houve queda de 16% (de 6.376 casos, em 2016, para 5.345, em 2025).
A reincidência é apontada pelo poder público e pela polícia como um obstáculo para o combate ao furto.
"Tivemos um cidadão que entrou numa barbearia. E depois ele entrou em uma loja de móveis lá no Satélite. Esse cidadão foi preso 14 vezes. O dia que eu anunciei 14 vezes o secretário [de Proteção ao Cidadão], o Rafael [Silva], me corrigiu e falou: ‘Prefeito, não é 14, é 15, acabou de ser preso’. Segunda-feira dessa semana, ele acabou de ser preso, foi preso 5 horas da tarde de novo cometendo um furto. Então assim, está 15 vezes preso", afirmou o prefeito.