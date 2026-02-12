Quatro homens procurados pela Justiça foram presos durante patrulhamentos da Operação Impacto nas regiões de Piquete, Cruzeiro e Lorena na quarta-feira (11).
Policiais militares do 23° BPM-I ( Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram responsáveis pelas ações.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Dois suspeitos foram abordados em Piquete, com mandados de prisão por furto e roubo.
Em Cruzeiro, o detido era procurado por estupro de vulnerável.
Em Lorena, o foragido localizado possuía mandado de prisão civil em seu desfavor.
Todos foram conduzidos ao plantão policial, onde permaneceram presos e à disposição da Justiça.