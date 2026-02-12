Quatro homens procurados pela Justiça foram presos durante patrulhamentos da Operação Impacto nas regiões de Piquete, Cruzeiro e Lorena na quarta-feira (11).

Policiais militares do 23° BPM-I ( Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram responsáveis pelas ações.

