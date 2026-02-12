12 de fevereiro de 2026
MANDADO DE PRISÃO

Operação Impacto prende quatro procurados pela Justiça na região

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
Quatro homens procurados pela Justiça foram presos durante patrulhamentos da Operação Impacto nas regiões de Piquete, Cruzeiro e Lorena na quarta-feira (11).

Policiais militares do 23° BPM-I ( Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram responsáveis pelas ações.

Dois suspeitos foram abordados em Piquete, com mandados de prisão por furto e roubo.

Em Cruzeiro, o detido era procurado por estupro de vulnerável.

Em Lorena, o foragido localizado possuía mandado de prisão civil em seu desfavor.

Todos foram conduzidos ao plantão policial, onde permaneceram presos e à disposição da Justiça.

