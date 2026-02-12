O museu Carde, em Campos do Jordão, recebe dois veículos da marca Ferrari em seu salão.

A partir de sexta-feira (13), os modelos F40 e F50 estarão disponíveis para visualização no primeiro andar do museu.

Histórico

A Ferrari F40 foi apresentada em 1987 para a celebração de 40 anos da fabricante, sendo o último modelo desenvolvido sob supervisão de Enzo Ferrari.