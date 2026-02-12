O museu Carde, em Campos do Jordão, recebe dois veículos da marca Ferrari em seu salão.
A partir de sexta-feira (13), os modelos F40 e F50 estarão disponíveis para visualização no primeiro andar do museu.
Histórico
A Ferrari F40 foi apresentada em 1987 para a celebração de 40 anos da fabricante, sendo o último modelo desenvolvido sob supervisão de Enzo Ferrari.
O veículo atinge a velocidade de 324 km/h.
Já a Ferrari F50 foi projetada com a proposta de ser um veículo de "Fórmula 1 de rua".
A engenharia do carro não utiliza direção hidráulica, freios ABS ou assistências eletrônicas.
Foram produzidas 349 unidades do modelo, que alcança 325 km/h.
No ano de 2025, a F40 esteve presente no Salão do Automóvel. Já o exemplar da F50 participou do evento The Quail, A Motorsports Gathering, nos Estados Unidos.
Carnaval
Entre os dias 13 e 17 de fevereiro, o museu realiza uma programação voltada ao público infantil no espaço Carde Lab As atividades incluem:
- Oficinas de máscaras, maquiagens e batucada;
- Customização de miniaturas de Fusca;
- Bailinho de Carnaval com circo e teatro.
O cronograma conta ainda com o Corso de Carnaval, um desfile do Bloco do Carde acompanhado por um carro antigo.
A programação completa pode ser consultada no perfil @carde.museu.
O museu fica na rua Benedito Olímpio Miranda, n° 280, no bairro Alto da Boa Vista.