12 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
PERSEGUIÇÃO

ATENÇÃO: Homem morre em confronto com a polícia em Caçapava

Por Jesse Nascimento | Caçapava
| Tempo de leitura: 2 min
Jessse Nascimento
Ocorrência segue sob investigação
Um confronto com a Força Tática terminou com a morte de um suspeito na noite desta quarta-feira (11/02), após uma perseguição na zona rural de Caçapava.

De acordo com o boletim, policiais relataram que o homem, de 40 anos, atirou contra a equipe durante a fuga para uma área de mata e houve revide.

O Samu foi acionado e confirmou o óbito no local.

O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial e tráfico de drogas. A ocorrência aconteceu nas imediações da rua João Benedito Moreira, na área rural do município, segundo o registro.

Confronto com a Força Tática: como começou a perseguição na zona rural de Caçapava

Conforme o histórico do boletim, equipes da Força Tática patrulhavam a Estrada da Germana quando viram um Fiat Palio vermelho, com vidros escurecidos, trafegando em alta velocidade.

Os policiais deram sinais sonoros e luminosos para abordagem, mas o condutor não parou. Durante o acompanhamento, o motorista ainda teria arremessado um objeto pela janela.

Já próximo à entrada de uma propriedade rural, o veículo perdeu o controle e bateu contra uma cerca/porteira.

O suspeito desceu e correu em direção a uma área de mata, onde, segundo os relatos registrados, teria efetuado disparos contra os policiais — que revidaram.

Confronto com a Força Tática: atendimento do Samu e apreensão de armas para perícia

Após os disparos, o homem foi atingido e caiu com sinais vitais, segundo o relato.

A equipe fez o desarme por segurança e acionou reforço e resgate.

O Samu realizou os procedimentos e confirmou o óbito. As armas envolvidas e munições foram apreendidas para perícia, conforme o registro policial.

Apreensão de drogas em Caçapava: o que foi encontrado no carro

Durante a varredura no veículo, os policiais localizaram entorpecentes: o boletim cita quatro “tijolos” de maconha, totalizando 2.335 gramas (2,3 kg), sendo que um deles teria sido recuperado no trajeto por onde o suspeito jogou o objeto pela janela durante a fuga.

O carro também foi apreendido para continuidade das investigações.

Investigação e registro do caso

O boletim informa que a ocorrência foi registrada para investigação e que, nesta etapa inicial, o enquadramento pode ser ajustado conforme o avanço das diligências e resultados periciais.

O documento também registra que, segundo os policiais, não havia câmeras operacionais disponíveis para todas as equipes na data.

