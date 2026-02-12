Um confronto com a Força Tática terminou com a morte de um suspeito na noite desta quarta-feira (11/02), após uma perseguição na zona rural de Caçapava.
De acordo com o boletim, policiais relataram que o homem, de 40 anos, atirou contra a equipe durante a fuga para uma área de mata e houve revide.
O Samu foi acionado e confirmou o óbito no local.
O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial e tráfico de drogas. A ocorrência aconteceu nas imediações da rua João Benedito Moreira, na área rural do município, segundo o registro.
Confronto com a Força Tática: como começou a perseguição na zona rural de Caçapava
Conforme o histórico do boletim, equipes da Força Tática patrulhavam a Estrada da Germana quando viram um Fiat Palio vermelho, com vidros escurecidos, trafegando em alta velocidade.
Os policiais deram sinais sonoros e luminosos para abordagem, mas o condutor não parou. Durante o acompanhamento, o motorista ainda teria arremessado um objeto pela janela.
Já próximo à entrada de uma propriedade rural, o veículo perdeu o controle e bateu contra uma cerca/porteira.
O suspeito desceu e correu em direção a uma área de mata, onde, segundo os relatos registrados, teria efetuado disparos contra os policiais — que revidaram.
Confronto com a Força Tática: atendimento do Samu e apreensão de armas para perícia
Após os disparos, o homem foi atingido e caiu com sinais vitais, segundo o relato.
A equipe fez o desarme por segurança e acionou reforço e resgate.
O Samu realizou os procedimentos e confirmou o óbito. As armas envolvidas e munições foram apreendidas para perícia, conforme o registro policial.
Apreensão de drogas em Caçapava: o que foi encontrado no carro
Durante a varredura no veículo, os policiais localizaram entorpecentes: o boletim cita quatro “tijolos” de maconha, totalizando 2.335 gramas (2,3 kg), sendo que um deles teria sido recuperado no trajeto por onde o suspeito jogou o objeto pela janela durante a fuga.
O carro também foi apreendido para continuidade das investigações.
Investigação e registro do caso
O boletim informa que a ocorrência foi registrada para investigação e que, nesta etapa inicial, o enquadramento pode ser ajustado conforme o avanço das diligências e resultados periciais.
O documento também registra que, segundo os policiais, não havia câmeras operacionais disponíveis para todas as equipes na data.