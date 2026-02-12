Um confronto com a Força Tática terminou com a morte de um suspeito na noite desta quarta-feira (11/02), após uma perseguição na zona rural de Caçapava.

De acordo com o boletim, policiais relataram que o homem, de 40 anos, atirou contra a equipe durante a fuga para uma área de mata e houve revide.

