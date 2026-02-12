Um estudante de 17 anos foi baleado na perna esquerda na noite desta terça-feira (11/02), no bairro Belém, em Taubaté, após disparos feitos por uma criminosos em moto vermelha sem emplacamento.
A vítima foi levada à UPA Central por familiares, recebeu atendimento e o caso foi registrado na Polícia Civil como lesão corporal (art. 129), com autoria desconhecida.
O ataque aconteceu pela rua Antônio José Carneiro de Souza, por volta de 20h30.
Segundo o registro policial, o pai do adolescente relatou que ouviu os disparos e, na sequência, escutou a moto deixando o local em fuga. Até a última atualização, ninguém havia sido preso.
O boletim de ocorrência aponta que eram dois ocupantes (condutor e garupa) em uma moto vermelha, sem placa.
No local onde ocorreu o ataque, não foram encontradas cápsulas de projéteis, conforme relato registrado pela equipe acionada.
Na unidade de saúde, o adolescente foi atendido com ferimento por arma de fogo na perna esquerda.
A Polícia Civil expediu requisição para exame de corpo de delito, procedimento padrão para documentação da lesão e apoio à investigação.
Investigação em Taubaté: próximos passos e como a população pode ajudar
A Polícia Civil tenta identificar os criminosos em moto sem placa e esclarecer a motivação do ataque.
Informações como imagens de câmeras particulares, relatos de testemunhas e detalhes sobre a rota de fuga podem contribuir para o avanço das diligências.
Na região do Belém, outros casos também estão no radar das autoridades.