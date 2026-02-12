Um estudante de 17 anos foi baleado na perna esquerda na noite desta terça-feira (11/02), no bairro Belém, em Taubaté, após disparos feitos por uma criminosos em moto vermelha sem emplacamento.

A vítima foi levada à UPA Central por familiares, recebeu atendimento e o caso foi registrado na Polícia Civil como lesão corporal (art. 129), com autoria desconhecida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp