EM TAUBATÉ

URGENTE: Estudante de 17 anos é baleado por criminosos em Taubaté

Por Jesse Nascimento | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Governo de SP
Polícia apura as causas do crime
Polícia apura as causas do crime

Um estudante de 17 anos foi baleado na perna esquerda na noite desta terça-feira (11/02), no bairro Belém, em Taubaté, após disparos feitos por uma criminosos em moto vermelha sem emplacamento.

A vítima foi levada à UPA Central por familiares, recebeu atendimento e o caso foi registrado na Polícia Civil como lesão corporal (art. 129), com autoria desconhecida.

O ataque aconteceu pela rua Antônio José Carneiro de Souza, por volta de 20h30.

Segundo o registro policial, o pai do adolescente relatou que ouviu os disparos e, na sequência, escutou a moto deixando o local em fuga. Até a última atualização, ninguém havia sido preso.

O boletim de ocorrência aponta que eram dois ocupantes (condutor e garupa) em uma moto vermelha, sem placa.

No local onde ocorreu o ataque, não foram encontradas cápsulas de projéteis, conforme relato registrado pela equipe acionada.

Na unidade de saúde, o adolescente foi atendido com ferimento por arma de fogo na perna esquerda.

A Polícia Civil expediu requisição para exame de corpo de delito, procedimento padrão para documentação da lesão e apoio à investigação.

Investigação em Taubaté: próximos passos e como a população pode ajudar

A Polícia Civil tenta identificar os criminosos em moto sem placa e esclarecer a motivação do ataque.

Informações como imagens de câmeras particulares, relatos de testemunhas e detalhes sobre a rota de fuga podem contribuir para o avanço das diligências.

Na região do Belém, outros casos também estão no radar das autoridades.

