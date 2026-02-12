12 de fevereiro de 2026
ARTE URBANA

Taubaté: Mural de grafite no Cras propõe reflexão e inclusão

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Arôn
Retrato do menino Samuel, apaixonado por animais
Retrato do menino Samuel, apaixonado por animais

O artista Arôn, de Taubaté, convida a comunidade a prestigiar seu projeto de arte urbana.

Ele usou o muro do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do Jardim Mourisco para expressar, em forma de arte, a importância do acolhimento, do respeito e da inclusão.

Segundo Arôn, a iniciativa dá voz a pessoas por meio de sua arte, utilizando o grafite como ferramenta de conscientização e de transformação social.

Murais

O conjunto retrata temas como o autismo, a síndrome de Down e paratletismo.

O objetivo é utilizar o espaço público para reforçar mensagens de visibilidade e de pertencimento.

As figuras retratam pessoas reais, como o jovem autista Samuel, apaixonado por animais.

O projeto

A ação é um projeto voluntário, financiado pelo próprio artista.

"É um projeto pessoal mesmo. Voluntário, que fiz com intuito de retratar, difundir e trazer, como protagonistas de obras, pessoas que não são vistas", afirma o artista.

Localização

O mural está localizado na rua Vicente Santoro, nº 211, no bairro Jardim Mourisco.

Por ser externo, pode ser visitado e fotografado a qualquer momento.

Não há, porém, informação sobre o tempo de permanência.

Comentários

Comentários