O artista Arôn, de Taubaté, convida a comunidade a prestigiar seu projeto de arte urbana.
Ele usou o muro do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do Jardim Mourisco para expressar, em forma de arte, a importância do acolhimento, do respeito e da inclusão.
Segundo Arôn, a iniciativa dá voz a pessoas por meio de sua arte, utilizando o grafite como ferramenta de conscientização e de transformação social.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Murais
O conjunto retrata temas como o autismo, a síndrome de Down e paratletismo.
O objetivo é utilizar o espaço público para reforçar mensagens de visibilidade e de pertencimento.
As figuras retratam pessoas reais, como o jovem autista Samuel, apaixonado por animais.
O projeto
A ação é um projeto voluntário, financiado pelo próprio artista.
"É um projeto pessoal mesmo. Voluntário, que fiz com intuito de retratar, difundir e trazer, como protagonistas de obras, pessoas que não são vistas", afirma o artista.
Localização
O mural está localizado na rua Vicente Santoro, nº 211, no bairro Jardim Mourisco.
Por ser externo, pode ser visitado e fotografado a qualquer momento.
Não há, porém, informação sobre o tempo de permanência.