O artista Arôn, de Taubaté, convida a comunidade a prestigiar seu projeto de arte urbana.

Ele usou o muro do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do Jardim Mourisco para expressar, em forma de arte, a importância do acolhimento, do respeito e da inclusão.

Segundo Arôn, a iniciativa dá voz a pessoas por meio de sua arte, utilizando o grafite como ferramenta de conscientização e de transformação social.