OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
OPERAÇÃO IMPACTO

Ladrão pula janela para furtar celular e acaba preso em Potim

Por Da redação | Potim
| Tempo de leitura: < 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem acusado de furto de um celular foi preso após acionamento da Polícia Militar pelo 190 em Potim.

A ocorrência foi registrada na quarta-feira (11) por policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) durante a Operação Impacto.

O suspeito havia pulado a janela de uma residência e furtado um celular.

Foi capturado e encaminhado ao plantão policial, onde permaneceu preso.

