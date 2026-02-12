Um homem acusado de furto de um celular foi preso após acionamento da Polícia Militar pelo 190 em Potim.

A ocorrência foi registrada na quarta-feira (11) por policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) durante a Operação Impacto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp