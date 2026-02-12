Durante patrulhamento da Operação Impacto em Lorena, policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) apreenderam um adolescente infrator procurado pela Justiça.
A ação ocorreu na manhã de quarta-feira (11), no bairro Vila Brito.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O adolescente era procurado por ato infracional de tráfico de drogas.
Ele foi localizado e detido, sendo conduzido ao plantão policial, onde permaneceu apreendido.