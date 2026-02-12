Durante patrulhamento da Operação Impacto em Lorena, policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) apreenderam um adolescente infrator procurado pela Justiça.

A ação ocorreu na manhã de quarta-feira (11), no bairro Vila Brito.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp