12 de fevereiro de 2026
TRÁFICO DE DROGAS

Adolescente infrator procurado pela Justiça é apreendido no Vale

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: < 1 min
Durante patrulhamento da Operação Impacto em Lorena, policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) apreenderam um adolescente infrator procurado pela Justiça.

A ação ocorreu na manhã de quarta-feira (11), no bairro Vila Brito.

O adolescente era procurado por ato infracional de tráfico de drogas.

Ele foi localizado e detido, sendo conduzido ao plantão policial, onde permaneceu apreendido.

