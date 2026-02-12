Dois homens procurados pela Justiça, um por roubo e outro por furto, foram localizados e presos em Cruzeiro.
As prisões foram registradas em ocorrências distintas, ambas na tarde de quarta-feira (11), durante patrulhamento da Operação Impacto, por policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).
No bairro Vila Brasil, em abordagem a um homem, a equipe constatou mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.
Já no bairro Vila Romana, em abordagem a outro suspeito, a consulta aos sistemas retornou um mandado de prisão por furto.
Os dois foram conduzidos ao plantão policial e permaneceram presos, à disposição da Justiça.