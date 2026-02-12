Dois homens procurados pela Justiça, um por roubo e outro por furto, foram localizados e presos em Cruzeiro.

As prisões foram registradas em ocorrências distintas, ambas na tarde de quarta-feira (11), durante patrulhamento da Operação Impacto, por policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

