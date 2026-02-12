12 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
OPERAÇÃO IMPACTO

Dois ladrões procurados pela Justiça são capturados no Vale

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Dois homens procurados pela Justiça, um por roubo e outro por furto, foram localizados e presos em Cruzeiro.

As prisões foram registradas em ocorrências distintas, ambas na tarde de quarta-feira (11), durante patrulhamento da Operação Impacto, por policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No bairro Vila Brasil, em abordagem a um homem, a equipe constatou mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.

Já no bairro Vila Romana, em abordagem a outro suspeito, a consulta aos sistemas retornou um mandado de prisão por furto.

Os dois foram conduzidos ao plantão policial e permaneceram presos, à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários