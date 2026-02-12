A Amemais SJC/SP (Associação Municipal de Apoio a Crianças Carentes) busca voluntários para atuar em seus projetos de capacitação e atendimento à comunidade e para suprir a demanda de moradores em situação de vulnerabilidade na zona leste de São José dos Campos.

Oportunidades

As oportunidades são voltadas para o ensino e para o atendimento direto.