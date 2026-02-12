A Amemais SJC/SP (Associação Municipal de Apoio a Crianças Carentes) busca voluntários para atuar em seus projetos de capacitação e atendimento à comunidade e para suprir a demanda de moradores em situação de vulnerabilidade na zona leste de São José dos Campos.
Oportunidades
As oportunidades são voltadas para o ensino e para o atendimento direto.
Há urgência para cuidadores de idosos, professores de violão, informática, artesanato, culinária e inglês.
Na área da saúde, são requisitados psicólogos e fisioterapeutas para atendimentos especializados.
Arrecadações
A Amemais também mantém uma campanha contínua para a arrecadação de mantimentos e outros itens.
São aceitas doações de leite, alimentos não perecíveis, fraldas, enxovais para bebês e roupas.
Empregabilidade
A associação também atua na mediação entre trabalhadores e o mercado de trabalho, mantendo um banco de talentos com currículos de pessoas assistidas pelo projeto para indicação a empregadores.
Como ajudar
Interessados em colaborar em uma das frentes ou realizar doações podem comparecer à sede da entidade, localizada na rua Joaquim Vieira, nº 25, no bairro Castanheiras.
O contato pode ser feito pelo telefone (12) 98830-5273 ou pelo perfil oficial no Instagram (@amemais_assoc).