A Prefeitura de Caraguatatuba oficializou a rescisão unilateral do contrato com a empresa Renovar Saneamento Ambiental Ltda., responsável pelos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no município.

A decisão ocorre simultaneamente à publicação do Decreto nº 2.458/2026, que declara estado de calamidade ambiental e sanitária na cidade para evitar a interrupção de serviços essenciais.

O decreto completo está disponível para consulta no Diário Oficial do município.