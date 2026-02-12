12 de fevereiro de 2026
SERVIÇOS ESSENCIAIS

Caraguatatuba decreta estado de calamidade sanitária e ambiental

Por Da redação | Caraguatatuba
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

A Prefeitura de Caraguatatuba oficializou a rescisão unilateral do contrato com a empresa Renovar Saneamento Ambiental Ltda., responsável pelos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no município.

A decisão ocorre simultaneamente à publicação do Decreto nº 2.458/2026, que declara estado de calamidade ambiental e sanitária na cidade para evitar a interrupção de serviços essenciais.

O decreto completo está disponível para consulta no Diário Oficial do município.

A medida

A medida foi motivada pela paralisação total das atividades da empresa, a partir de segunda-feira (9), além do descumprimento de obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias.

Segundo a administração municipal, a empresa foi notificada e multada  com o objetivo de regularizar a prestação dos serviços, mas não atendeu aos prazos.

O contrato vigente condicionava os pagamentos à comprovação de regularidade fiscal e ao cumprimento dos encargos com os funcionários, exigências que não foram cumpridas.

Com o decreto de calamidade, o departamento jurídico pode adotar medidas emergenciais para garantir a continuidade da zeladoria urbana e a proteção dos direitos dos trabalhadores da empresa.

Nova licitação e ações atuais

A prefeitura informou  que já havia iniciado um novo processo licitatório para substituir a prestadora do serviço em 2025.

Medidas operacionais estão sendo tomadas para regularizar o corte de mato e a coleta de resíduos.

