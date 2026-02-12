Está agendada para a manhã desta quinta-feira (12) a supressão de uma árvore e a manutenção da rede elétrica na rua Chico Santos, no bairro Barra da Lagoa, em Ubatuba.

Em razão do serviço, a via está com interdição total em frente ao número 49, na altura do cruzamento com a rua São José dos Campos.

