Está agendada para a manhã desta quinta-feira (12) a supressão de uma árvore e a manutenção da rede elétrica na rua Chico Santos, no bairro Barra da Lagoa, em Ubatuba.
Em razão do serviço, a via está com interdição total em frente ao número 49, na altura do cruzamento com a rua São José dos Campos.
A interdição foi realizada pela Defesa Civil e pela Diretoria de Trânsito para proteger pedestres e motoristas que transitam pelo Itaguá.
A medida foi necessária porque a árvore está apoiada na fiação, apresentando risco de rompimento dos cabos e queda.
O atendimento será realizado pela concessionária responsável pelo fornecimento de energia no município.
Os órgãos competentes solicitam a colaboração e a compreensão dos moradores e motoristas até que a situação seja resolvida e o trecho liberado com segurança.