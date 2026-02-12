12 de fevereiro de 2026
MANUTENÇÃO DA REDE

Defesa Civil determina retirada de árvore apoiada em fiação

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Árvore será suprimida por questões de segurança
Árvore será suprimida por questões de segurança

Está agendada para a manhã desta quinta-feira (12) a supressão de uma árvore e a manutenção da rede elétrica na rua Chico Santos, no bairro Barra da Lagoa, em Ubatuba.

Em razão do serviço, a via está com interdição total em frente ao número 49, na altura do cruzamento com a rua São José dos Campos.

A interdição foi realizada pela Defesa Civil e pela Diretoria de Trânsito para proteger pedestres e motoristas que transitam pelo Itaguá.

A medida foi necessária porque a árvore está apoiada na fiação, apresentando risco de rompimento dos cabos e queda.

O atendimento será realizado pela concessionária responsável pelo fornecimento de energia no município.

Os órgãos competentes solicitam a colaboração e a compreensão dos moradores e motoristas até que a situação seja resolvida e o trecho liberado com segurança.

