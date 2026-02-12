O Sebrae Comunidades está com inscrições abertas para o Projeto Incubação de Negócios em São José dos Campos.
A iniciativa é voltada a iniciantes com vontade de empreender ou pessoas que já possuem uma atividade econômica e desejam aumentar o faturamento.
Programação
O programa oferece aulas presenciais, orientação técnica e acompanhamento profissional.
Todo o conteúdo é sem custo aos participantes.
Serão cinco dias de aulas teóricas e práticas sobre modelos de negócio 3, na sequência, três meses de monitoria especializada.
O objetivo é auxiliar o empreendedor na organização de ideias, na melhoria das vendas e no processo de formalização para quem deseja sair da informalidade.
Local e inscrições
Durante o período de acompanhamento, os participantes terão suporte para tirar dúvidas e aplicar as estratégias aprendidas diretamente em seus empreendimentos.
Interessados em participar devem realizar a inscrição pelo link oficial do programa (https://wkf.ms/45R9PYI).