12 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SEBRAE

Programa gratuito capacita quem quer empreender em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Sebrae Comunidades realiza projeto formativo em São José dos Campos
Sebrae Comunidades realiza projeto formativo em São José dos Campos

O Sebrae Comunidades está com inscrições abertas para o Projeto Incubação de Negócios em São José dos Campos.

A iniciativa é voltada a iniciantes com vontade de empreender ou pessoas que já possuem uma atividade econômica e desejam aumentar o faturamento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Programação 

O programa oferece aulas presenciais, orientação técnica e acompanhamento profissional.

Todo o conteúdo é sem custo aos participantes.

Serão cinco dias de aulas teóricas e práticas sobre modelos de negócio 3, na sequência, três meses de monitoria especializada.

O objetivo é auxiliar o empreendedor na organização de ideias,  na melhoria das vendas e no processo de formalização para quem deseja sair da informalidade.

Local e inscrições

Durante o período de acompanhamento, os participantes terão suporte para tirar dúvidas e aplicar as estratégias aprendidas diretamente em seus empreendimentos.

Interessados em participar devem realizar a inscrição pelo link oficial do programa (https://wkf.ms/45R9PYI).

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários