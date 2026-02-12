O Sebrae Comunidades está com inscrições abertas para o Projeto Incubação de Negócios em São José dos Campos.

A iniciativa é voltada a iniciantes com vontade de empreender ou pessoas que já possuem uma atividade econômica e desejam aumentar o faturamento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Programação