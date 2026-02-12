Cinco procurados pela Justiça foram localizados e presos em São Sebastião nos primeiros dez dias de fevereiro.
Um homem de 37 anos, procurado na cidade de São Paulo, e outro de 57 anos, com mandado expedido pelo estado de Santa Catarina, estão entre os detidos.
As prisões ocorreram entre os dias 2 e 10 de fevereiro em ações da Polícia Municipal com auxílio de câmeras do sistema Smart São Sebastião e da Muralha Paulista.
Ocorrências no início do mês
No dia 2 de fevereiro, a Polícia Municipal prendeu E.P.J., de 41 anos, na rua Joaquim José de Freitas, no bairro Enseada.
A abordagem ocorreu durante patrulhamento, sendo constatado um mandado de prisão por regressão cautelar expedido pela Justiça de São Sebastião.
Posteriormente, o sistema de câmeras inteligentes identificou V.S.P., de 43 anos, na UPA (Unidade de Pronto Atendimento da rua Capitão Luiz Soares.
O homem estava em atendimento médico quando o monitoramento apontou a existência de um mandado de prisão civil em vigor.
Em outra ação de patrulhamento preventivo, os agentes detiveram A.C.M., de 57 anos, na rua da Praia.
A consulta aos sistemas oficiais indicou uma condenação transitada em julgado pela Vara Criminal de Brusque, em Santa Catarina.
Ocorrências da terça-feira (10)
Na terça-feira (10), mais duas prisões foram efetuadas.
Na rua Santiago, no bairro Topolândia, as equipes abordaram F.C.S.J., de 32 anos, identificado como procurado pela Justiça de São Sebastião.
Na mesma data, outra equipe em patrulhamento entre os bairros Figueiras e Cigarras deteve J.J.V.J., de 37 anos, que possuía mandado de prisão expedido pela Justiça da capital paulista.
Todos os homens foram conduzidos à Delegacia de Polícia e permanecem à disposição do Judiciário.