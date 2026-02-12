Cinco procurados pela Justiça foram localizados e presos em São Sebastião nos primeiros dez dias de fevereiro.

Um homem de 37 anos, procurado na cidade de São Paulo, e outro de 57 anos, com mandado expedido pelo estado de Santa Catarina, estão entre os detidos.

